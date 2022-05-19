النجف يعبر نفط ميسان ويقفز للسادس

2022/05/19 | 22:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حقق فريق النجف فوزاً مهماً على نفط ميسان بهدف دون رد على ملعب النجف اليوم الخميس.والتقى الفريقان ضمن منافسات الاسبوع الـ32 من الدوري الممتاز بكرة القدم.وتكفل اللاعب ارنست تييري بتسجيل هدف غزلان البادية الوحيد في الدقيقة 27 من عمر اللقاء.وبهذا الفوز قفز النجف إلى المركز السادس برصيد 51 نقطة، بينما […]

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