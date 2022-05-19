مقاييس التنمية الاقتصادية الحقيقية - محمود يوسف بكير

2022/05/19 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_يوسف_بكير عبر تاريخ الفكر الإنساني خاصة في شقه الاقتصادي ظل وسيظل حلم الأنسان حيا في أن يحقق مجتمع العدالة والرفاهية والحياة الكريمة للجميع ولذلك تعاقبت أفكار ونظريات وتجارب لا حصر لها من أجل تحقيق هذا الهدف بالشكل المنشود بدون نجاح كبير، بل وأحيانا بإخفاق تام ومؤلم.



أنظر مثلا إلى النظام الإسلامي الحالي في أفغانستان فبالتأكيد أن لدى المنظرين لهذا النظام من حركة الطالبان رغبة مخلصة في تحقيق مجتمع الرفاهة وال ......





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