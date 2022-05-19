سيفتتح قريباً.. التربية تكشف عن مشروع لإمتحان الطلبة الكترونيا كالدول المتقدمة

2022/05/19 | 23:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، قرب افتتاح مشروع بنك الأسئلة، مؤكدة وجود خطة لتطوير التعليم الالكتروني تماشياً مع أساليب الدول المتقدمة.

وذكر بيان للتربية، إن "الوكيل العلمي للوزارة عادل البصيصي، زار مبنى مديرية التلفزيون التربوي الواقعة في منطقة الاعظمية ببغداد"، مضيفة إنه "اطلع على المراحل النهائية للمشاريع المستقبلية المتعلقة بخطط الوزارة في مجال التعليم الالكتروني ".

وأوضحت، إنه "ضمن تلك المشاريع، مشروع بنك الاسئلة الذي سيطلق قريبا"، معتبرا إياه "من المشاريع الرائدة في مجال التعلم عن بعد بغية تمكين الطلبة من أداء الاختبار الكترونياً وزيادة استيعابهم للمادة العلمية".

وتابع، إن "الوكيل العلمي بحث خطة التعليم الالكتروني وسبل تطويرها للوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة".

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