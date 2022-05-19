2022/05/19 | 23:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hf007zdAztg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي فضل الله : الإطار التنسيقي لن يسمح للاتحاد الوطني أن ينضم إلى إنقاذ الوطن) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علي فضل الله : الإطار التنسيقي لن يسمح للاتحاد الوطني أن ينضم إلى إنقاذ الوطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).