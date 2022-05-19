المرور تحصي حالات الوفاة خلال العام الماضي جراء حوادث السير

2022/05/19 | 23:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، عن عدد حالات الوفاة خلال عام 2021 جراء حوادث السير، فيما أكدت أن نسبة الخطأ بالغرامات 1 بالمئة.وقال مدير المديرية اللواء طارق اسماعيل، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المديرية سجلت أكثر من 2000 حالة وفاة جراء حوادث السير في عام 2021، لذلك لجأنا إلى تطبيق ارتداء حزام الأمان كونه يقلل الخسائر جراء الحوادث السير بنسبة 60 بالمئة"، مبيناً أن "التحديات الأمنية كانت تمنع تطبيق ارتداء حزام الامان".ولفت إلى أن "اغلب قوانين المرور تكاد تكون متساوية"، مشيراً إلى أن "نسبة الخطأ في الغرامات المرورية ١ بالمئة".وأضاف أن "الاشارات المرورية من مهام امانة بغداد، ولكنها لا تنفع مع الكثافة السكانية والزخم"، مشيراً أنه "في حال تفعيل الاشارات المرورية فأن المواطن لن يصل إلى منزله خلال 3 ساعات".وبشأن حظر التجوال، أكد أنه "يحظر سير الدراجات والتكتك بعد الساعة السادسة مساء".وبين أن "المديرية تسجل 2500 سيارة يومية بالعراق".

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