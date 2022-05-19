غداً.. وطني السلة يطير إلى الأردن للدخول في معسكر تدريبي

2022/05/19 | 23:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يغادر المنتخب الوطني لكرة السلة، يوم غد الجمعة، صوب المملكة الاردنية الهاشمية للدخول في معسكر تدريبي استعداداً لبطولة غرب آسيا.ويتخلل المعسكر مباريات ودية مع المنتخب الاردني قبل التوجه الى فلسطين لخوض غمار التصفيات التي سيخوض منتخبنا الوطني لقائين، الاول يجمعه مع المنتخب الكويتي في الثاني من حزيران المقبل وسيواجه في المباراة الثانية، […]

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وطني السلة يطير إلى الأردن للدخول في معسكر تدريبي أولاً على ايرث نيوز.

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