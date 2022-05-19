بالفيديو.. الاعتداء على طلبة متظاهرين للحصول على تعيين في موانئ العراق بالبصرة

2022/05/19 | 23:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، اليوم الخميس، على مقطع فيديوي يوضح الاعتداء على طلبة متظاهرين للحصول على تعيين في الشركة العامة لموانئ العراق بمحافظة البصرة.

وكانت الشركة العامة لموانئ العراق في البصرة قد اعلنت قبل اكثر عامين عن افتتاح معهد الموانىء يستقبل الطلاب خريجي الاعدادية اصحاب المعدلات العالية، وفقا للطلبة.

ويشير الطلبة، إلى إن اغلبهم كانوا مقبولين في كليات الهندسة حيث تركوا مقاعدهم الدراسية وتوجهوا للمعهد على امل الحصول على تعيين بعد التخرج، لكن دون جدوى من المطالبة.

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