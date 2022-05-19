عماد محمد: بعض المحترفين رفضوا الالتحاق بمنتخب الشباب

2022/05/19 | 23:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مدرب منتخب الشباب بكرة القدم عماد محمد، أن بعض اللاعبين المحترفين رفضوا الالتحاق بمنتخب الشباب.وقال محمد في مقطع فيديو نشره اتحاد الكرة “سنخوض البطولة العربية كأبطال لغرب اسيا لذلك يجب أن نقدم مستوى يليق بنا”.وأضاف “المحترفون الذين سيتواجدون مع منتخب الشباب هم شربل شمعون ، الاي قاسم وبلند حسن”.وتابع […]

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