2022/05/19 | 23:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9TBb_-aBdoM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي فضل الله : إزاحة عادل عبدالمهدي انقلاب خارجي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علي فضل الله : إزاحة عادل عبدالمهدي انقلاب خارجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).