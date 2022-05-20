لأول مرة منذ غزو أوكرانيا.. رئيس الأركان الأمريكي يتحدث هاتفيا مع نظيره الروسي

2022/05/19 | 23:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأركان الأمريكية، يوم الخميس، أن رئيس الأركان الجنرال مارك ميلي تحدث هاتفيا مع نظيره الروسي، الجنرال فاليري جيراسيموف، وهذه هي المحادثة الأولى بينهما منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.

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