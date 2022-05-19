على وقع الانتكاسات.. تصاعد الأصوات المعارضة لغزو أوكرانيا في روسيا

2022/05/19 | 23:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خفتت الأصوات التي كانت تشيد بالمجهود الحربي للكرملين مع بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، وتزايدت بالمقابل الانتقادات للعملية العسكرية مع تصاعد الانتكاسات في ساحة المعركة.

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