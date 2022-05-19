هوندا تكشف عن سيارتها للدفع الرباعي الكهربائية

2022/05/19 | 23:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أصدرت شركة هوندا أول إعلان تشويقي لسيارة الدفع الرباعي الكهربائية القادمة، Prologue، قبل عامين تقريبًا من ظهورها الأول المقرر في أوائل عام 2024.وتكون السيارة أول ثمرة ملموسة للتعاون مع جنرال موتورز، الذي يشهد أيضًا وصول سيارة تحمل شعار Acura.وتحاول شركة صناعة السيارات تعويض الوقت الذي فقدته في التفكير بشأن السيارات الكهربائية.[…]

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