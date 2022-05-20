الإحتلال الصهيوني عُنْصُرِيٌّ بالطّبْع - الطاهر المعز

2022/05/20 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطاهر_المعز لم يكن للكيان الصّهيوني أن يتأسّس لولا الرعاية والحماية الإمبريالية، ويمثل هذا الكيان عُصارة تجربة الإمبريالية في مجالات القمع والإقصاء والمُمارسات العُنصرية التي لا تقتصر على عرب فلسطين، وإنما شملت العرب اليهود الذين ساهموا في احتلال فلسطين...



ترصد الفقرات الموالية بعض جوانب العقيدة والمُمارسات الصهيونية، كإيديولوجية استعمارية، وتعتمد على ثلاث مصادر من المطالعة اليومية للصحف أو عَرْض الكُتُب ......





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