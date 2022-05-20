التعادل يُنهي مؤجلة الأزرقين تشيلسي وليستر

2022/05/20 | 00:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة تشليسي وليستر سيتي مساء اليوم الخميس.والتقى الفريقان في مباراة مؤجلة من الجولة 27 بالدوري الإنجليزي الممتاز.وافتتح الثعالب التسجيل عن طريق جيمس ماديسون في الدقيقة 6، فيما ماركوس ألونسو هدف تشيلسي في الدقيقة 34.وارتفع رصيد تشيلسي بذلك إلى 71 نقطة، في المركز الثالث، […]

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