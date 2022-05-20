2022/05/20 | 00:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

حصل الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني البالغ 34 عاما، على جائزة أفضل لاعب في الفريق الملكي عن شهر أبريل الماضي.

وتألق النجم الفرنسي مع الفريق الملكي خلال شهر أبريل، حيث نجح في تسجيل 10 أهداف، 4 منها خلال 5 مباريات في الدوري، و6 أهداف خلال 3 مباريات بدوري أبطال أوروبا.

كما اختارت رابطة الدوري الإسباني مؤخرا بنزيما أفضل لاعب في "الليغا" عن شهر أبريل.

ويتصدر بنزيما قائمة هدافي "الليغا" هذا الموسم برصيد 27 هدفا قبل جولة واحدة على نهاية الدوري الذي حسمه ريال مدريد مبكرا وتوج بلقبه للمرة الـ35 في تاريخه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كريم بنزيما يحصد جائزة جديدة في ريال مدريد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كريم بنزيما يحصد جائزة جديدة في ريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).