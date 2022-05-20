النجف يفوز على نفط ميسان بهدف دون رد

2022/05/20 | 00:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

فاز فريق نادي النجف على نظيره نادي نفط ميسان بهدف واحد دون رد ضمن منافسات الدوري الممتاز - الجولة (32).

وسجل الهدف الوحيد لنادي النجف لاعبه أرنست تيري (د.



27) من المباراة.

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