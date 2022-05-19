أسرته: نقل الناشط المصري علاء عبد الفتاح إلى سجن جديد

2022/05/20 | 00:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت السلطات المصرية ناشطا سياسيا بارزا من سجن شديد الحراسة حيث زعم تعرضه للتعذيب والحرمان من الحقوق الأساسية إلى منشأة سجون جديدة، وفق ما أعلنته أسرته الخميس.

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