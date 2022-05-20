2022/05/20 | 00:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعغادر المنتخب الوطني لكرة السلة، اليوم الجمعة، صوب المملكة الاردنية الهاشمية للدخول في معسكر تدريبي يتخلله مباريات ودية استعدادا لتصفيات كأس اسيا.وذكر الاتحاد العراقي لكرة السلة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المنتخب الوطني لكرة السلة غادر اليوم الجمعة، صوب المملكة الاردنية الهاشمية للدخول في معسكر تدريبي يتخلله مباريات ودية مع المنتخب الاردني قبل التوجه الى فلسطين لخوض غمار بطولة تصفيات كأس اسيا".وأضاف أن "منتخبنا الوطني سيخوض لقاءين الاول مع المنتخب الكويتي بتأريخ ٢٠٢٢/٦/٢ و المباراة الثانية سيواجه فيها المنتخب الفلسطيني صاحب الارض والجمهور بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٤ بقيادة مدرب المنتخب محمد النجار ومساعده المدرب عقيل نجم ومدرب اللياقة تونكاي والمعالج نبي كرفان والاداري نجم عبدالله كما سيتواجد خالد نجم على رأس القائمة مديراً للمنتخب الوطني".وأوضح أن "القائمة تضم اللاعبين ١-علي مؤيد ٢-ايهاب حسن٣-كرار جاسم ٤-عبدالله مجيد ٥-فريد رعدي٦-حسان علي ٧-محمد صلاح ٨-محمد امين عبد الخالق ٩-مراد علي ١٠-نورس ضرار١١-جاسم محمد ١٢- دي ماريو مايفيلد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخبنا الوطني لكرة السلة يغادر إلى الاردن استعدادا لتصفيات كأس اسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخبنا الوطني لكرة السلة يغادر إلى الاردن استعدادا لتصفيات كأس اسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).