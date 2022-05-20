معرض لفن البورتريه لمظفر الراوي في المعهد الثقافي الفرنسي بالموصل

2022/05/20 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل -هدير الجبوري أقام المعهد الثقافي الفرنسي في نينوى وعلى مدى يومين في قاعته الواقعة داخل المجمع الثاني لحرم جامعة الموصل المعرض الشخصي الرابع للفنان الاديب مظفر الراوي.وضم المعرض لوحات عديدة ضمن فن البورتريه لشخصيات معروفة أدبية وفنية وثقافية عراقية وعربية واجنبية ..واتسمت لوحاته بالجمالية والدقة وتساوي البورتريهات بالحجم والأشكال..والفنان مظفر سعيد […]

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