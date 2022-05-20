العواطف في العمل - هاني جرجس عياد

2022/05/20 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاني_جرجس_عياد كل موظف يبذل جهداً بدنياً وذهنياً في عمله.



والوظيفة تحتاج أيضا لعاطفة العمل Emotional Labor ليظهر بها الموظف العاطفة التي ترغبها المؤسسة أثناء تعاملاته في العمل ، كأن يكون جاداً ، سعيداً أو محايداً وهى تقريباً في كل الوظائف.



على الأقل يطلب مديرك منك أن تكون مهذب وليس عدواني في تعاملاتك مع زملائك.



والتحدي الحقيقي يظهر عندما يكون على الموظف أن يظهر عاطفة ما بينما هو يشعر بعاطفة أخرى وهو ما يسمى بـ ا ......





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