وزير الدفاع الأمريكي يعلق على لقائه بخالد بن سلمان

2022/05/20 | 00:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة "ملتزمة بالشراكة القوية مع المملكة العربية السعودية".

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