دراسة جديدة عن الذكاء الاصطناعي تثير قلق العلماء

2022/05/20 | 00:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة جديدة أن الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يحدد عرق شخص ما من خلال الأشعة السينية، وهو أمر يستحيل أن يقوم به طبيب بشري، لكن هذه القدرة تثير بالمقابل قلقا من تحيز عنصري عن غير قصد.

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