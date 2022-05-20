آخر الجنود في آزوفستال يستسلمون والكونغرس الأمريكي يوافق على مساعدة ب40 مليار دولار

2022/05/20 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كييف (أوكرانيا)-(أ ف ب) – وافق الكونغرس الأميركي الخميس على رزمة مساعدة ضخمة لأوكرانيا بقيمة أربعين مليار دولار، في حين حققت روسيا انتصارا رمزيا مع خروج مئات المقاتلين الأوكرانيين منهكين من مجمع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول حيث تحصّنوا لأسابيع.وتتضمن رزمة المساعدات ستة مليارات دولار يُفترض أن تسمح لأوكرانيا بالتزوّد بآليات […]

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