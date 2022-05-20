"واتساب" يكشف خدمة جديدة لأصحاب الأعمال

2022/05/20 | 01:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تطبيق "واتساب" عن خدمة جديدة لجذب أصحاب الأعمال من خلال خدمة تسهل تواصل مزودي الخدمات بزبائنهم.

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