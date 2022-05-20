السودان.. استمرار التظاهرات واعتقال اثنين من قيادات الحزب الشيوعي

2022/05/20 | 01:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت السلطات السودانية، الخميس، القبض على سياسي بارز مع اندلاع احتجاجات في العاصمة الخرطوم للشهر السابع للتنديد بالحكم العسكري وسط انتشار مكثف لقوات الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع.

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