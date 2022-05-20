أوكرانيا: نشكر مصر لإبعادها سفينة روسية محملة بحبوب مسروقة

2022/05/20 | 02:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، يوم الخميس، إنه تحدث مع نظيره المصري سامح شكري لتوجيه الشكر لمصر لـ"إبعادها سفينة روسية محملة بالحبوب مسروقة من أوكرانيا"، حسب قوله.

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