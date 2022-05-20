قوات روسية تجري تدريبات في سوريا على

2022/05/20 | 02:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت يواجه فيه جيشها انتكاسات كبيرة في العملية العسكرية في أوكرانيا، أجرت روسيا تدريبات لجنودها في سوريا على كيفية انتشال الجرحى في مناطق خطيرة.

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