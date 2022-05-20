أردوغان عن الخلافات مع السعودية والإمارات: تم تجاوزها و

2022/05/20 | 03:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن خلافات بلاده مع السعودية والإمارات "تم تجاوزها"، ووصفها بأنها "خلافات داخل الأسرة الواحدة".

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