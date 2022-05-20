بليخانوف.. الاشتراكية والأممية - محمد الأشقر

2022/05/20 | 04:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الأشقر هذا النص كتبه جورجي بليخانوف في العام 1905 وكان إجابة على بعض الأسئلة التي طرحها عليه أحد رفاقه.تم تعريب النص من النسخة الانجليزية على موقع: Marxists’ Internet Archive.عنوان النص: Socialism and Internationalismتعريب: محمد الأشقر____________________________الرفيق العزيز، لقد قمت بتوجيه الأسئلة التالية إلىّ: -(1) جاء في البيان الشيوعي فقرة تشير إلى أن العمال ل ......





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