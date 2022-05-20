2022/05/20 | 04:05 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8ghXvhbgkFw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تربويون يطالبون بتفعيل قوانين الحماية من الاعتداءات) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تربويون يطالبون بتفعيل قوانين الحماية من الاعتداءات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).