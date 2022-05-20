بعد أن قال

2022/05/20 | 04:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن جولة جديدة من المفاوضات بين ريال مدريد وكليان مبابي أنهت اختلافات بين الجانبين حول نقطتين رئيسيتين، فيما من المنتظر أن يعلن النجم الفرنسي قراره النهائي الأحد المقبل.

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