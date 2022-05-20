عقوبات أمريكية تستهدف رجل أعمال لبناني لصلته بحزب الله

2022/05/20 | 04:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، فرض عقوبات على رجل أعمال لبناني قالت إنه على صلة بحزب الله اللبناني.

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