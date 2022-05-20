خمسة سيناريوهات للمرحلة المقبلة من الحرب الروسية على أوكرانيا

2022/05/20 | 05:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال خمسة سيناريوهات للمرحلة المقبلة للحرب الروسية في أوكرانيا.

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