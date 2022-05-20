فنلندا ترد على اتهامات أردوغان الخاصة بـ

2022/05/20 | 05:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، يوم الخميس، إنه يأمل في أن يكون هناك "تصديق سريع" على الطلب الذي تقدمت به بلاده للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

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