وسط انتقادات.. ملك إسبانيا السابق يصل بلاده في زيارة قصيرة

2022/05/20 | 05:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الملك الإسباني السابق، خوان كارلوس، إلى بلاده الخميس بعد مرور نحو عامين على وجوده بمنفاه في الإمارات، في وقت تثير زيارته القصيرة الأولى هذه انتقادات كثيرة.

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