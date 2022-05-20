الأردن.. بيان الملك عبدالله عن الأمير حمزة يشعل تفاعلا واسعا

2022/05/20 | 06:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار البيان الصادر ع العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، مساء الخميس، حول تقييد حركة وإقامة واتصالات أخيه غير الشقيق الأمير حمزة بن الحسين، بعد توصية من مجلس مشكّل وفقا لأحكام قانون الأٍسرة المالكة، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مو

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