2022/05/20 | 06:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤولون قضائيون في خمس دول غربية، تشكل ما يسمى تحالف "العيون الخمس"، الخميس أنهم يدعمون إجراءات اتخذتها أوكرانيا لمحاكمة مرتكبي جرائم حرب مرتبطة بالغزو الروسي.

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