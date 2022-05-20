الأردن.. ماهي الأبعاد السياسية والقانونية لقرار تقييد تحركات الأمير حمزة؟

2022/05/20 | 06:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الإرادة الملكية التي صدرت عن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الخميس، بشأن تقييد حركة وإقامة واتصالات أخيه غير الشقيق الأمير حمزة بن الحسين، عن 5 أشهر من الزمن فصلت بين صدور توصية من مجلس مشكّل وفقا لأحكام قانون الأٍسرة المالكة

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