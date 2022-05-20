بيع سيارة مجنحة نادرة بسعر قياسي في مزاد

2022/05/20 | 06:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس - بنز، الخميس، إنها باعت سيارة نادرة للغاية من مجموعة مقتنيات الشركة في مزاد مقابل 135 مليون يورو (143 مليون دولار).

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