مؤشرات ترجيح لقاء محمد بن سلمان وبايدن الشهر المقبل يثير تفاعلا

2022/05/20 | 07:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقريرا نشرته شبكتنا حول لقاء مرجح بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الشهر المقبل، وفقا لمصادر بتصريحات لـCNN.

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