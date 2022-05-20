نداء من نقابيي/ات تيار المناضل-ة إلى مؤتمر النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) العاشر - المناضل-ة

2022/05/20 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المناضل-ة أيّها المُناضلون والمُناضلات الحاضرون-ات بالمؤتمر العاشرتحية عُمالية عالية، مع التمنيات بنجاح المؤتمر بما يفيد النّضال النقابي بالتعليم ومُجمل كفاح الطبقة العاملة.تُنظم نقابتنا ن.و.ت –ك.د.ش مُؤتمرها الوطني العاشر في لحظة مطبوعة باشتداد العدوان على خدمة التعليم العمومية وعلى شغيلتها وعامة طبقة الأجراء.



إذ يشهد المغربُ اتساع ضرب حقوق الطبقة العاملة وسائر الفئات الشعبية بوتيرة ......





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