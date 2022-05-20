كيف غاب اليسار عن المعركة ضد عنف الشرطة - رومان جانتيكو

2022/05/20 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رومان_جانتيكو الكاتب: رومان جانتيكو، نشر المقال في موقع تيليراما Télérama، بتاريخ 27 آذار/مارس 2022—اليسار ومناهضة العنصرية، القطيعة (3/4).



طوال عقود وقع اليسار الحكومي في دوامة الحل الأمني الذي طرحته أحزاب اليمين، منفصلاً عن الأحياء الشعبية، حيث يشكل عنف الشرطة مسألة أساسية.



جاءت الصحوة مع السترات الصفراء.



فهل كانت متأخرة جدا؟—يوم 9 حزيران/يونيو 2020، ركع اليسار الفرنسي.



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