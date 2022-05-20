2022/05/20 | 07:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد المعارض المصري، أيمن نور، رئيس قناة "الشرق" على التصريحات التي أدلى بها عبدالله السناوي بمقابلة على قناة اكسترا نيوز والتي زعم فيها توجيه أيمن نور "رسالة سرية" طلب فيها العودة إلى مصر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعارض أيمن نور يرد على السناوي بأنه وجه "رسالة سرية" طلب فيها العودة لمصر) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المعارض أيمن نور يرد على السناوي بأنه وجه "رسالة سرية" طلب فيها العودة لمصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).