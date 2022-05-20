سي.إن.إن: سعد الجبري يشترط لتسوية الخلاف مع السلطات السعودية

2022/05/20 | 08:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شبكة (سي.إن.إن)، الخميس، إن مسؤول الاستخبارات السابق الكبير في السعودية، والذي يعيش في المنفى حاليا، سعد الجبري، عرض تسوية جميع الخلافات المالية والقانونية مع السلطات في المملكة في حال الإفراج عن اثنين من أبنائه.

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