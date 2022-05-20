خبراء يشرحون لماذا تعد “تركيبة الحليب منزلية الصنع” للأطفال فكرة رهيبة!

2022/05/20 | 08:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تحث منشورات وسائل التواصل الاجتماعي الآباء الذين يواجهون نقصا في حليب الأطفال على تحضيره منزليا بأنفسهم.لكن أطباء أطفال قالوا لوكالة AFP إنهم لا ينصحون باستخدام تركيبة منزلية الصنع، محذرين من أنها قد تفتقر إلى الفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية لمساعدة الأطفال على النمو.وشوركت وصفة واحدة، قيل إنها من عام 1960، على “فيسبوك” […]

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