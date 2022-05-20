بعد التفاعل على تغريدتها.. ماذا نعلم عن الملكة نور والدة الأمير حمزة بعد قرار الملك عبدالله ضد ابنها؟

2022/05/20 | 08:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت الملكة نور الحسين، زوجة العاهل الأردني الراحل، الملك الحسين بن طلال ووالدة الأمير حمزة، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها تغريدة أعقبت بيان العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني والإجراءات التي أعلن عنها ضد ابنها.

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