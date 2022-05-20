كندا تسجل أول إصابتين بجدري القردة

2022/05/20 | 08:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت كندا تسجيل أول حالتي إصابة بمرض جدري القردة لدى البشر، في أعقاب سلسلة من حالات الإصابة بهذا الفيروس في أوروبا والولايات المتحدة أيضا.وقالت وكالة الصحة العامة الكندية في بيان لها: “أُبلغت مقاطعة كيبيك بالنتيجة الإيجابية لفحص جدري القردة لعينتين تلقاهما المختبر الوطني للأحياء الدقيقة.هاتان أول حالتين مؤكدتين في كندا”.وأشارت […]

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