استراليا تعلن عن أول حالة إصابة محتملة بجدري القرود

2022/05/20 | 08:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في نيو ساوث ويلز (NSW) عن حالة مشتبه بها لمرض جدري القردة في مسافر عائد من أوروبا، حسبما ذكرت وكالة رويترز اليوم الجمعة 20 مايو/أيار.وجد رجل يبلغ من العمر 40 عامًا، بعد أيام قليلة من عودته إلى سيدني، نفسه مريضًا بشكل خفيف والأعراض لديه تشبه أعراض جدري القرود سريريًا.[…]

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