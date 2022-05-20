"لست أشقر الشعر".. معاناة مهاجر أفغاني على الحدود الأوكرانية مع بولندا

2022/05/20 | 08:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هرب من أجواء الحرب في بلاده، ليجد نفسه في رحم حرب أخرى، وفي قلب معاناة جديدة، لم يكن ذلك جزاء من فيلم "خيال علمي"، لكنها قصة لا تحدث كل يوم، وحدثت في الواقع مع طبيب أفغاني، حسب تقرير لـ"الغارديان".

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