2022/05/20 | 08:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن مسؤولون قضائيون في خمس دول غربية تشيكّل ما يسمّى تحالف “العيون الخمس”، أنهم يدعمون إجراءات اتخذتها أوكرانيا لمحاكمة مرتكبي جرائم حرب مرتبطة بالغزو الروسي.وقال وزراء العدل أو المدعون العامون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا في بيان إنهم “يدعمون” إجراءات اتخذتها المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا وتهدف إلى محاسبة […]

ظهرت المقالة خمس دول غربية تدعم إجراءات أوكرانيا بشأن مرتكبي جرائم حرب أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خمس دول غربية تدعم إجراءات أوكرانيا بشأن مرتكبي جرائم حرب) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خمس دول غربية تدعم إجراءات أوكرانيا بشأن مرتكبي جرائم حرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).